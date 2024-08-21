В Мурманской области возобновляет работу проект «Школа здоровья»

«Школа здоровья» объединит четыре тематических проекта: «Школа беременных», школа для мамы и ребёнка «Мама в ритме счастья», проект по предупреждению и раннему выявлению хронических неинфекционных заболеваний «За руку!» и «Школа онкопациентов». Главная задача проекта – научить северян заботиться о себе и своем здоровье.

Каждое занятие в школах здоровья тематическое и проводится специалистами медицинских организаций региона, подведомственных региональному минздраву. Медицинские специалисты читают лекции, организуют дискуссии, отвечают на вопросы участников, рассказывают о правильном питании, профилактике болезней и аспектах их терапии.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, впервые масштабный проект «Школа здоровья» был запущен в качестве пилотного мероприятия в январе этого года на базе пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) и получил положительный отклик. В связи с востребованностью подобных обучающих мероприятий было принято решение увеличить количество тематических школ здоровья.

Занятия в рамках проекта «Школа здоровья» возобновятся с 10 сентября. Вся необходимая информация о предстоящих мероприятиях будет размещаться на информационных ресурсах министерства здравоохранения Мурманской области, пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» и в средствах массовой информации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/