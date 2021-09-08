В Мурманской области возобновляется работа дневных стационаров и частично специализированных отделений в стационарах

С 6 сентября в учреждениях регионального Министерства здравоохранения возобновили работу дневные стационары. Речь идёт о дневных стационарах при поликлиниках и больницах.

Возобновилась плановая госпитализация в отделении гериатрии Кольской ЦРБ, а также в отделениях хирургии, травматологии, кардиологии, терапии и неврологии Апатитско-Кировской ЦГБ.

С 7 сентября открылась плановая госпитализация в отделение эндокринологии Мурманской областной больницы.

Плановая помощь будет оказываться в строгом соответствии с санитарными нормами и с учётом ограничительных мероприятий, отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области.