В Мурманской области возобновят проведение спортивных соревнований

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис сообщил, что было принято решение о поэтапном снятии ограничений с проведения официальных спортивных соревнований. Это позволит воспитанникам муниципальных и областных спортивных школ выполнить разряды.

Соревнования начнут проводиться с 1 декабря по 11 базовым видам спорта с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и тестированием участников и организаторов. Все тестирования пройдут за счёт средств областного бюджета.

Базовые для региона виды спорта определяются Министерством спорта России по результатам выступления спортсменов Мурманской области на всероссийских и международных соревнованиях. В перечень из 11 видов спорта входят: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, фристайл, конькобежный спорт, сноуборд, футбол, борьба, художественная гимнастика, натурбан, лёгкая атлетика.