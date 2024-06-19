В Мурманской области возросло количество поездок по Единой карте жителя

Пассажиры общественного транспорта Мурманской области сэкономили более 16 миллионов рублей благодаря карте жителя. Транспортный сервис является одним из самых популярных среди держателей ЕКЖ.

«С 2022 года по Единой карте жителя совершено 22 миллиона поездок, при этом граждане сэкономили более 16 миллионов рублей. В 2024 году отмечается значительный рост количества поездок: количество транзакций по банковской карте жителя относительно аналогичного периода прошлого года увеличилось на 106%. Обучающиеся также стали использовать карту активнее – произошло увеличение на 217%. И по Единому социальному проездному билету количество поездок увеличилось на 9%», – сообщила на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семёнова.

Она напомнила, с 1 декабря 2022 года Единый социальный проездной билет выпускается в виде небанковской ЕКЖ, а школьники и студенты при оплате разового проезда в общественном транспорте могут воспользоваться льготой – это минус 50% на поездку в городском транспорте, минус 60% на пригородное сообщение.

Сейчас также прорабатывается возможность предоставления дополнительных мер поддержки с использованием ЕКЖ для участников СВО.

«Вместе с Министерством труда и социального развития прорабатывается вопрос внедрения электронного сертификата по предоставлению других мер поддержки»», – сообщила вице-губернатор.

Так, с помощью электронного сертификата человек сможет использовать полагающиеся ему государственные средства, потратив их частично или полностью на определенную категорию товаров, и оплатить услугу картой жителя.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, Единая карта жителя Мурманской области — многофункциональный инструмент, помимо получения льгот и оплаты проезда ее можно использовать как пропуск в некоторых учебных и спортивных учреждениях региона, получать бонусы, являясь волонтером «Добро.ру», а также экономить за счет скидок от партнеров проекта. Сейчас ими являются порядка 80 компаний из различных секторов экономики, в том числе областные учреждения культуры. Мурманской областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Мурманская областная филармония, Мурманский областной художественный музей и ДК имени С.М. Кирова предоставляют держателям карт скидки от 5 до 10%.

«Мы призываем предпринимателей, которые представлены в регионе, присоединиться к проекту. Участие в нем бесплатное, чтобы заявить о своем желании, необходимо обратиться к оператору, который ответит на все интересующие вопросы», – сказала Елена Семёнова.

«Необходимо, чтобы больше представителей бизнеса, подключились к проекту. Проработайте этот вопрос с оператором ЕКЖ, потому что это классный продукт, который может стать еще более востребованным у северян», – поддержал губернатор.

Ранее сообщалось, что к реализации Единой карты жителя Мурманской области присоединился «Сбер». В настоящее время проводятся организационные и технические мероприятия в части интеграции информационных систем для начала массовой эмиссии карт.