В Мурманской области впервые официально отметили День беременных

В Мурманской области прошли мероприятия ко Дню беременных, учреждённому постановлением регионального правительства в рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш». Это событие впервые проведено в официальном статусе и будет отмечаться дважды в год – 7 октября и 7 апреля.

Мероприятие организовано Министерством труда и социального развития и объединило будущих родителей на площадках сети пространств «СОПКИ.СЕМЬЯ» по всей области, а также в формате онлайн-трансляции.

Программа была разделена на три тематических блока, соответствующих этапам беременности, чтобы каждая женщина могла получить именно ту информацию, которая актуальна для неё сейчас.

Для будущих мам на поздних сроках (III триместр) врачи-эксперты провели открытый диалог «Всё, что вы хотите знать о родах и грудном вскармливании». Акушер-гинеколог Александр Залесный и педиатр Алёна Артеева ответили на вопросы о процессе родов, партнерских родах и основах кормления новорожденного. Также в этом блоке специалисты ЗАГСа, Социального фонда России и страховых компаний подробно разъяснили, какие документы необходимы ребёнку после рождения и как их оформить — от свидетельства о рождении до полиса ОМС и СНИЛС.

Для женщин во II триместре врач по медицинской профилактике Юлия Смирнова рассказала о принципах питания и физической активности в период беременности. Заместитель руководителя Государственной инспекции труда Анастасия Подобедова разобрала ключевые права и гарантии для женщин при выходе в декретный отпуск.

Блок для I триместра был посвящён ранним срокам беременности и психологической поддержке. Врач акушер-гинеколог Надежда Шустова рассказала об изменениях в организме в начале беременности, а перинатальные консультанты Софья Бурлак и Наталья Бережная объяснили, как создать надёжную команду поддержки и справиться с тревожностью.

Практическая часть мероприятия включала мастер-класс «Магия прикосновений» по массажу для новорожденных от медицинской сестры перинатального центра и распаковку подарочных наборов для молодых мам «Родовая сумка» и «Подарок новорожденному».

Также в ходе дня был анонсирован старт конкурса «На Севере буду мамой!», который пройдёт в двух номинациях: видеовизитка «Я буду мамой» и фотография «Будущие родители». Приём заявок начнётся в конце октября и продлится до 15 января 2026 года на сайте регионального Министерства труда и социального развития Мурманской области.

Мероприятие стало полезным и интересным событием для будущих родителей региона, предоставив им возможность в одном месте получить надёжную информацию от практикующих врачей, юристов и психологов. Запись онлайн-трансляции будет доступна в группах «СОПКИ.СЕМЬЯ» и на портале «Наш Север» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554940/#&gid=1&pid=7