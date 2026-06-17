В Мурманской области впервые оштрафовано коллективное средство размещения за работу без классификации

В Мурманской области индивидуальный предприниматель привлечён к ответственности за нарушение правил предоставления гостиничных услуг. Предприниматель предлагал гостям места в хостеле, который отсутствует в Реестре классифицированных средств размещения. Сумма штрафа составила 300 тысяч рублей.

«Основанием для наказания послужила проведенная нами контрольная закупка. Наш «тайный покупатель» приобрёл койко-место в двухместном номере хостела по цене 800 рублей в сутки. Оказание подобных услуг при отсутствии у хостела классификации – прямое нарушение статьи 5.1 федерального закона №132‑ФЗ», – прокомментировал начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области Андрей Удовик.

Напомним, внесение всех коллективных средств размещения в Реестр необходимо для соблюдения законодательства и защиты прав потребителей. Наличие такой записи определяет легальность работы. На сегодняшний день в регионе официально зарегистрировано 232 коллективных средств размещения.

Проверить легальность работы гостиницы, базы отдыха или хостела можно самостоятельно на официальной сайте Росаккредитации по названию или ИНН средства размещения.

Подробная информация о том, как попасть в единый реестр объектов классификации размещена на сайте Росаккредитации.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569551/#&gid=1&pid=1