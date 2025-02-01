В Мурманской области впервые представят серию книг лучших современных поэтов России

В Мурманской областной научной библиотеке 2 февраля в 14.00 состоится совместный творческий вечер известных заполярных писателей Ильи Виноградова и Александра Рыжова. Кроме того, в мероприятии примут участие создатели и руководители единственного в России поэтического издательства «СТиХИ» — московские поэты Арсений Ли и Алла Поспелова. Особую атмосферу вечера создаст сербский музыкант и исполнитель Александр Кочич.

Как сообщает vk.com/murmancultur, зрителям впервые представят новые книги заполярных авторов, а также крупнейшую в новой истории России серию книг современных отечественных поэтов от издательства «СТиХИ». Александр Рыжов презентует восьмой детективный роман серии об Аните и Алексе «Тик-так» и девятый сборник стихов «Дожить до весны». Илья Виноградов представит сборник стихов «40 армий» и другие книги.

Но накануне, 1 февраля, Арсений Ли и Алла Поспелова вместе с мурманскими поэтами Ильей Виноградовым и Екатериной Яковлевой выступят в Центральной городской библиотеке Оленегорска (ул. Бардина, 25) в 13.00 и в Апатитах в Библиотеке имени Л.А. Гладиной (ул. Ленина, 24а) в 16.00. Участников этих встреч также ждёт презентация книг.

Это событие станет первой полноценной презентацией серии поэтов издательства «СТиХИ» в Мурманской области. Ранее Арсений Ли и Алла Поспелова уже выступали в регионе в рамках всероссийского литературного фестиваля «Капитан Грэй», который проводится при поддержке правительства региона.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281890%2F8f8e64efd0988a82e9