В Мурманской области впервые привлекли общественные некоммерческие организации к мероприятиям по отлову и содержанию животных без владельцев

В регионе к мероприятиям по обращению с бездомными животными впервые в текущем году привлечены общественные некоммерческие организации – приют для животных «Белкин дом» посёлка городского типа Умба и приют «Территория добра» города Оленегорска. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил председатель Комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

За первое полугодие 2020 года отловлено 1215 животных без владельцев. Из них стерилизованы и возвращены в прежнюю среду обитания 850 голов, пристроены новым владельцам – 67, отданы хозяевам – 21. Все животные чипированы, стерилизованы и вакцинированы против бешенства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в соответствии с утвержденными комплексными планами муниципальные образования области проводят дополнительные мероприятия, которые направлены на снижение численности бездомных животных. Среди основных критериев определяющих их количество: выявление новых мест скопления особей, взаимодействие в руководством промышленных предприятий и воинских частей, с частными приютами и ликвидация мест доступной кормовой базы.