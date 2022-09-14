В Мурманской области впервые прошёл чемпионат России по спортивному ориентированию

Кировск принял чемпионат России по спортивному ориентированию: на протяжение 3 дней спортсмены из 25 регионов России проходили испытания в дисциплинах кросс-классика общим стартом, кросс-лонг и эстафета.

До этого момента соревнования такого уровня никогда на проводились за Полярным кругом. Первый опыт для Мурманской области увенчался успехом – стадион «Горняк» в Кировске объединил спортсменов, многие из которых являются постоянными участниками состязаний по спортивному ориентированию всероссийского уровня.

«Чемпионат России по спортивному ориентированию, состоявшийся в Мурманской области, дал мощный импульс не только для развития этого вида спорта в Кольском Заполярье, но и помог выйти на новый уровень нашим спортсменам, получить уникальный опыт местной судейской коллегии», – поделился директор регионального Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

Участники чемпионата отметили сложную и интересную трассу, прохождение которой стало трудным даже для профессионалов, а также высокий уровень организации соревнований на базе спортивного комплекса «Горняк».

«Красивый лес и природа – это прекрасно, но подготовка спортивной карты очень важна. В Кировске 2 года готовили карту, и она получилась на высшем уровне», – отметил представитель Федерации спортивного ориентирования России Александр Шеин.

География участников была весьма обширна: в эти дни в Кировск съехались спортсмены со всей страны – от Калининграда до Алтая. Это, безусловно, подчёркивает успешность организации первого в области всероссийского мероприятия по спортивному ориентированию.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в первый день участники соревновались в кросс-классике общим стартом, пьедестал распределился между представителями регионов-гостей чемпионата. Так, Евгений Годлевский из Санкт-Петербурга и Вероника Калинина из Владимирской области стали победителями, Павел Иванов, представляющий Ленинградскую область, и Татьяна Рябкина из Новгородской области заняли вторые места, «бронзовыми» призёрами стали Дмитрий Наконечный из Калининградской области и Ольга Елизарова, представляющая Санкт-Петербург.

Во второй день атлеты состязались в дисциплине кросс-лонг. В категории женщин обладательницами всех трёх призовых позиций стали спортсменки из Новгородской области. Лучшей стала Анастасия Рудная, «серебро» – у Татьяны Рябкиной, а «бронзу» забрала Юлия Новикова. Среди мужчин «золото» завоевал Валентин Новиков из Новгородской области, на втором месте – Алексей Асмолов из Республики Крым, «бронза» – у Андрея Ухванова, выступающего за Нижегородскую область.

Эстафета, прошедшая в третий день соревнований, завершилась с такими результатами: первые места заняли Ленинградская область и Санкт-Петербург, «серебро» – у Челябинской и Новгородской областей, третье место разделили Нижегородская и Московская области.

Фото: https://gov-murman.ru