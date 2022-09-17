В Мурманской области впервые прошло образовательное роуд-шоу «ЖИВУСПОРТОМ.РФ»

В Центре Управления регионом прошёл семинар для руководителей и сотрудников спортивной сферы Мурманской области. Мероприятие, в котором приняло участие более 200 человек, открыла заместитель губернатора Елена Дягилева.

«В 2022 году образовательное роуд-шоу «Живуспортом.РФ» проводится в 20 городах России. И Мурманск впервые попал в их число. Развитие профессионального спорта и популяризация здорового образа жизни входят в число приоритетных направлений работы регионального правительства. Сегодняшний семинар с участием отраслевых экспертов поможет заполярным специалистам спортивной сферы перенять передовой опыт и впоследствии внедрить наиболее интересные решения в свою работу», – отметила вице-губернатор Елена Дягилева.

Организатором образовательного роуд-шоу выступила группа компаний «SportB2B» и АНО «Живу Спортом» при поддержке Комитета по спорту Государственной Думы РФ, Министерства спорта РФ, Минпромторга России, РАСС, АПЭОСТО АОФИ, Squire Patton Boggs и Сбербанка. Основная цель семинара – повышение уровня компетенций специалистов сферы физической культуры и спорта из разных регионов страны. Для удобства слушателей мероприятие прошло в очном и онлайн-форматах.

Ведущие специалисты поделились опытом и знаниями в сфере продвижения и улучшения качества услуг. В числе спикеров – управляющий партнер Newman Sport & Business Consulting Владимир Волошин, региональный менеджер «Мой спорт» Иванна Глухова, генеральный директор экспертно-консультационного центра «Эврика» Лев Гутман.

Главными темами семинара стали актуальные вопросы федерального и регионального спорта и его цифровизации, а также проектирования, эксплуатации и управления спортивными сооружениями, в том числе и для маломобильных групп населения. Один из ключевых моментов беседы – переход на CRM-систему, безопасность данных и многофункциональные спортивные объекты.

«Один из совершенно явных трендов на сегодняшний день – это различные системы автоматизации технологических процессов, которые происходят на спортивном объекте. Плюс к этому, конечно, масса сервисов, которые направлены на посетителей объектов: это и профессиональные спортсмены, и любители спорта, и зрители. Все эти моменты составляют массу информации для CRM-системы, которая даёт возможность персонализировать и накапливать данные», – рассказал эксперт по проектированию и эксплуатации спортивных сооружений Лев Гутман.

В ходе роуд-шоу спикеры и слушатели вместе разобрали практические примеры, которые, по мнению экспертов, могут иметь потенциал в регионах России. Одним из них стал футбольный стадион Veltins-Arena в Германии – ежегодной площадке проведения Рождественской гонке по биатлону. Ещё один яркий пример современной спортивной инфраструктуры – «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге, собравшая в декабре 2018 года более 71 тысячи зрителей.

«Россия – зимняя страна. Здесь большую часть времени лежит снег, поэтому лыжи и биатлон – традиционные для нас виды спорта. Их популярность сейчас только растёт, в том числе благодаря появлению любительских стартов. В Москве на легкоатлетическом стадионе «Лужники» есть такая практика проведения любительских рождественских гонок по биатлону. Соревнования объединяют и любителей, и профессионалов», – поделился управляющий партнёр Newman Sport & Business Consulting Владимир Волошин.

После завершения обучения каждый участник получил официальный сертификат об участии в семинаре, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru