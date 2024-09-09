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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.24 16:30

В Мурманской области впервые провели региональные соревнования по пилонному спорту

В Апатитах на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» провели чемпионат и первенство Мурманской области по пилонному спорту. Спортсмены соревновались 8 сентября в дисциплине «соло».

За победу боролись 11 спортсменов из команд: «Центр спортивной подготовки и искусства на пилоне» из Апатитов, «Воздух» из Мончегорска, «Стихия воздуха» из Мурманска.

Структурное подразделение общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация пилонного спорта России» в Мурманской области – организация молодая, получившая аккредитацию в декабре 2023 года, и это их первые официальные соревнования.

«Пилонный спорт – это сложный вид спорта, здесь важна сила, гибкость и координация. Сегодня мы положили начало официальным соревнования, на которых все участники показали достойные выступления. Мы надеемся, что в дальнейшем соревнования станут традиционными», – отметила председатель структурного подразделения общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация пилонного спорта России» в Мурманской области Ульяна Корнеева.

Среди девушек в возрасте 10-14 лет победила Софья Соколова. В призёрах Дарья Дубинкина и Диана Бешенкова. У юношей в возрасте 10-14 лет на первом месте Антон Колюшкин. Среди женщин лучший результат показала Анна Третьякова.

Как сообщает региональное Министерство спорта, по результатам соревнований будет сформирована сборная команда региона. Наши спортсмены представят Мурманскую область на чемпионате и первенстве России, которые пройдут в Москве с 19 по 23 сентября.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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