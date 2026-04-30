В Мурманской области впервые провели тренировку на открытой воде для предпринимателей с использованием спасательных термогидрокомбинезонов

Инструкторы Санкт-Петербургского учебного центра медицины чрезвычайных ситуаций и безопасности жизнедеятельности провели для предпринимателей занятия в спасательных термогидрокомбинезонах в Кольском заливе. Тренинг состоялся при участии представителей аварийно-спасательного центра МЧС России.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, предприниматели Мурманской области – участники туристско-рекреационного кластера проходят профессиональные курсы безопасности на воде. Занятия в первую очередь ориентированы на тех, кто работает с айс-флоатингом и другими водными активностями в северных условиях. Главная цель курсов – обучение первой помощи, методам спасения и безопасному поведению на водных объектах.

Ключевым мероприятием курсов стала практическая часть на открытой воде.

«Наша задача – объяснить операторам, предлагающим туристам плавание в спасательных термогидрокомбинезонах, реальные риски. Научить оценивать эти риски, понимать, как быстро извлечь пострадавшего из воды, транспортировать его на берег и оказывать помощь до прибытия медиков, – прокомментировал спасатель-инструктор учебного центра Ильдар Саволайнен и порекомендовал туристам выбирать операторов, которые приоритетом считают безопасность, имеют исправные костюмы и проводят инструктаж.

Как отметил Ильдар Саволайнен, уважающий себя оператор должен отказать в услуге, если видит, что человек физически не готов к такой активности, как айс-флоатинг.

Участники тренировки отработали элементы группового плавания и согревания, которые обычно применяются при подготовке моряков гражданского флота. Кроме того, обучились работе с костюмами для ледового плавания в экстремальных условиях, навыкам спасения с использованием плавсредств, подачи спасательного круга, спасательного конца Александрова, буксировки пострадавшего в воде, передачи пострадавшего специалистам экстренных служб. Отдельное внимание на занятии уделили правилам оценки мест проведения айс-флоатинга: учёту ветра, течения, отлива и т.д.

«Курсы, сопряженные с арктическим флоатингом, впервые проходят не только у нас, но и, возможно, в России. Мы станем основоположниками этой истории. Представители турсообщества отработали навыки безопасности на воде именно в работе со спасательными термогидрокомбинезонами. Такого ещё не было», – прокомментировала президент Федерации серфинга Мурманской области Александра Низовец.

Как рассказал руководитель регионального Центра кластерного развития Владимир Попов, курсы предусматривают практические и теоретические занятия с прохождением испытаний для оценки полученных знаний и навыков. Успешно прошедшие обучение получат удостоверение матроса-спасателя.

Напомним, Мурманская область станет первым регионом, где будут разработаны правила оказания услуги айс-флоатинга.

«Правила оказания услуги айс-флоатинга будут прописаны в новой редакции Правил охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области. Изменения готовились на основе позиции контрольно-надзорных ведомств, профильных органов власти и муниципалитетов, а также профессионального опыта операторов, оказывающих эту услугу. В настоящее время документ проходит согласование», – пояснил начальник отдела регулирования туристской деятельности и контроля регионального министерства туризма и предпринимательства Андрей Удовик.

Курсы для предпринимателей по обучению безопасности на воде организованы региональным Центром кластерного развития при поддержке Министерства туризма и предпринимательства Мурманской области. Провести подобное обучение поручил губернатор Андрей Чибис в ходе обсуждения итогов работы Мурманской территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год и задач на 2026 год.

Как отмечает региональное Министерство туризма и предпринимательства, Центр кластерного развития входит в инфраструктуру Центра «Мой бизнес» Мурманской области. Учреждение специализируется на узконаправленных, точечных обучающих мероприятиях для субъектов малого и среднего предпринимательства, входящих в кластеры. Так, 20-22 мая запланировано обучение «Особенности сервиса индустрии туризма и гостеприимства при работе с китайскими туристами».

При успешном прохождении сотрудники и руководители предприятий смогут получить удостоверении о повышение квалификации с занесением в ФИС ФРДО. Осенью планируется обучение «Особенности сервиса индустрии туризма и гостеприимства при работе с индийскими туристами».

