В Мурманской области впервые пройдёт акция по исследованию коллективного иммунитета

С 13 по 25 апреля во взрослых и детских поликлиниках Мурманска и Апатитов каждый желающий сможет бесплатно проверить свой иммунный статус к целому ряду инфекций: возбудителям кори, краснухи, эпидемического паротита, дифтерии, гепатитов А, В, С, D, Е.

Акция проводится совместно Министерством здравоохранения Мурманской области, региональным Управлением Роспотребнадзора и Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Пастера.

Для того чтобы узнать свой иммунный статус достаточно заполнить анкету волонтёра. После заполнения анкеты и подтверждения участия в исследовании необходимо будет прийти в выбранные день и пункт взятия крови для проведения исследования.

Каждому участнику исследования на базе Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера будет проведен скрининг маркеров иммунодефицитных состояний: определение TREC и KREC методом ПЦР, который показывает, насколько хорошо работают Т- и В-лимфоциты (клетки иммунитета) и используется для диагностики иммунодефицитных состояний.

Помимо взрослых, в исследованиях могут принять участие и юные северяне от 1 до 17 лет, для них забор крови для анализа проводится в детских поликлиниках.

Информация о состоянии популяционного иммунитета в дальнейшем будет использоваться для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации жителей Мурманской области против инфекций.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, результаты исследований будут предоставлены каждому принявшему участие в исследовании. Они будут направлены на указанную при регистрации электронную почту с 16 июня, или их можно будет забрать лично в медицинской организации, в которой осуществлялся отбор крови.

