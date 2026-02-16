«На Севере — Масленица!»: в центре Мурманска стартовала праздничная ярмарка с арктическими сувенирамиВ Мурманской области впервые пройдёт Форум для родителей выпускников 9-х и 11-х классов
В Мурманской области впервые пройдёт Форум для родителей выпускников 9-х и 11-х классов

17–18 февраля в Мурманской области впервые пройдёт масштабный форум для родителей выпускников 9-х и 11-х классов на базе Губернаторского лицея. В мероприятии примут участие более 600 человек - представители родительских комитетов со всего региона.

Проведение форума особенно актуально в период активной подготовки к государственной итоговой аттестации и выбора дальнейшей образовательной траектории школьников. В 2026 году в Мурманской области насчитывается более 8 тысяч выпускников 9-х классов и около 3 тысяч выпускников 11-х классов.

В рамках программы родители получат актуальную информацию о развитии экономики региона, кадровой потребности ведущих предприятий Мурманской области, особенностях приемной кампании и мерах поддержки студентов. Отдельное внимание будет уделено возможностям системы среднего профессионального образования региона, а также обучению в Мурманском арктическом университете — опорном вузе, реализующем подготовку кадров по стратегически важным для Арктики направлениям.

Кроме того, на форуме будут работать тематические площадки таких крупных компаний, как «ФосАгро», «Норникель», «НОВАТЭК», «Росатом», «ЕвроХим», СЗФК, Морской торговый порт «Лавна» и других. Также свои стенды представят Центр опережающей профессиональной подготовки, молодежные и патриотические объединения, пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи.

Практическая часть программы форума будет выстроена с учётом возрастных особенностей выпускников. Так, для родителей девятиклассников пройдут экскурсии в колледжи региона, где они познакомятся с современной образовательной инфраструктурой, востребованными специальностями и условиями обучения.

Программа второго дня будет ориентирована на родителей учащихся 11-х классов. Ведущие работодатели представят свои предприятия, расскажут о карьерных перспективах, социальных гарантиях, программах стажировок и мерах поддержки молодых специалистов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562340/#&gid=1&pid=1

