В Мурманской области впервые пройдёт кубок КВН среди команд ЗАТО

Впервые в Мурманской области 8 октября Мурманская лига КВН проводит кубок КВН среди команд закрытых административно-территориальных образований Мурманской области.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, кубок КВН проводится в соответствии с государственной программой Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество», с целью создания условий для реализации творческого потенциала учащейся и работающей молодежи, вовлечения молодого поколения в творческую деятельность, формирование единого социально-культурного пространства КВН в Мурманской области, в том числе в закрытых административно-территориальных образованиях.

Игра состоится 8 октября в 19.00 на базе Муниципальное учреждение культуры «Городской Дворец культуры «Современник».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в кубке примут участие следующие команды: «Сборная Заозерска», ЗАТО г. Заозерск; «Уважаемые люди», ЗАТО Александровск, г. Снежногорск; «Малый Север», ЗАТО Североморск, пгт. Малое Сафоново; «Шпона», ЗАТО Александровск, г. Снежногорск; «Rock-and-rofl» ЗАТО п. Видяево.

«Кубок КВН ЗАТО Мурманской области - это уникальное мероприятие, которое проводится для команд и жителей закрытых административно-территориальных образований Мурманской области. Никогда за всю историю существования Мурманская лига не проводила подобных мероприятий. Это наша первая попытка провести большое муниципальное юмористическое мероприятие, и Снежногорск выбран не случайно, ведь именно команда из этого города последние годы представляла наш край в играх Международного союза КВН», – комментирует руководитель региональной лиги КВН Алексей Шамов.

Вход на мероприятие - бесплатный.

Фото: https://gov-murman.ru