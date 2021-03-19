В Мурманской области впервые пройдёт Всероссийский слёт юных туристов

В августе 2020 года в Мурманской области пройдёт крупнейшее мероприятие федерального масштаба, которое занимает одно из центральных мест в календаре образовательных мероприятий в сфере детского и юношеского туризма и краеведения – Всероссийский слёт юных туристов. Об этом в рамках заседания координационного совета по развитию образовательного туризма в регионе сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева.

«Делегации более чем 30 субъектов Российской Федерации посетят территорию Хибинского горного массива и смогут поучаствовать в походах, конкурсной программе, получат возможность больше узнать о Мурманской области, – отметила вице-губернатор. – В целом перед нами стоит серьезная задача: мы должны сделать регион более привлекательным для туристов, создать необходимые условия и предпосылки для развития образовательного туризма среди школьников».

К участию в слёте пригласят более 400 школьников, в том числе представителей общеобразовательных организаций Мурманской области. Как подчеркнула Елена Дягилева, сейчас туристско-краеведческая работа с обучающимися региона осуществляется в соответствии с комплексом мер, направленных на развитие детского туризма.

«Система образовательного детско-юношеского туризма представлена сразу несколькими направлениями работы, – пояснила вице-губернатор. – Это реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, проектов и мероприятий туристско-краеведческой направленности, повышение квалификации педагогических работников, организация походной и экспедиционной деятельности».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в системе детско-юношеского туризма Мурманской области работают больше сорока образовательных организаций. Из-за пандемии показатели плана по развитию детского туризма снизились, но в региональном правительстве рассчитывают, что в связи с послаблением ограничений детский туризм в Мурманской области получит новый импульс и развитие.