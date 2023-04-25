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Мурманская область. Арктика (16+)25.04.23 17:30

В Мурманской области впервые пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние»

В Мурманской области впервые пройдут всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние». Об этом вчера в ходе оперативного совещания правительства сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Буквально неделю назад в Мурманске отгремел финал Полярной Олимпиады, а в разных точках региона состоялась серия масштабных всероссийских и межрегиональных соревнований. В мае северян также ожидают яркие мероприятия. Так, впервые Кольское Заполярье примет Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу «Северное сияние», – отметил глава региона.

Участие в соревнованиях, которые состоятся в Мурманске с 20 по 29 мая, примет около 200 спортсменов со всей страны. Им предстоит бороться за победу в дисциплинах «троеборье», «троеборье классическое», «жим» и «жим классический».

Всего в мае на территории муниципалитетов региона пройдет 15 областных чемпионатов и первенств по 10 видам спорта. В их числе – дзюдо, лёгкая атлетика, шахматы, пауэрлифтинг, пейнтбол и скалолазание.

В завершении доклада Андрей Чибис призвал северян присоединяться к ярким спортивным событиям региона, становясь участниками и зрителями соревнований.

Подробно о предстоящем спортивном мае в рамках оперативного совещания рассказала и.о. министра спорта Наталья Марковина.

«Ближайшее спортивное событие состоится уже 3 мая – в Мурманске стартует серия игр по хоккею в рамках регионального первенства среди юношей до 13 лет и до 15 лет. Далее в заполярной столице пройдут уже традиционные областные соревнования по дзюдо «9 рота» с участием порядка 150 спортсменов и региональный чемпионат по шахматам в дисциплинах «блиц» и «быстрые шахматы», – прокомментировала Наталья Марковина. 

С 12 по 14 мая физкультурно-оздоровительный комплекс «Вертикаль» города Апатиты примет чемпионат и первенство Мурманской области по скалолазанию. Состязаться в дисциплинах «лазание на трудность» и «лазание на скорость» будут около 100 спортсменов. А 27 и 28 мая Апатиты станут точкой притяжения для любителей пейнтбола. Здесь состоятся традиционные чемпионат и первенство области по этому виду спорта. Завершат календарь спортивных событий в Апатитах региональный этап Всероссийских финальных соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В соревнованиях в спортивной школе «Олимп» примут участие порядка 10 команд. 

Также на протяжении месяца в регионе будет проходить серия игр в рамках чемпионата и первенства Мурманской области по футболу.

Подробная мероприятия о спортивных событиях Мурманской области публикуется в специальном разделе сайта Минспорта по ссылке.

«Наряду с соревнованиями в Мурманской области продолжит работу проект «Бодрое воскресенье». Каждую субботу и воскресенье мая в Мурманске, Кольском районе, Оленегорске, Мончегорске, Заполярном, Снежногорске и Североморске будут проходить занятия по самым популярным видам спорта и физической активности», – отметила и.о. министра спорта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «Бодрое воскресенье», который реализуется в Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить», позволяет северянам бесплатно посещать тренировки по йоге, функциональному многоборью, скандинавской ходьбе, стретчингу и лыжному спорту. Найти ближайшее место проведения, уточнить расписание и записаться за занятия можно в официальной группе проекта «ВКонтакте».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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