В Мурманской области впервые состоится 18-я Межрегиональная Зимняя школа «Учитель года»

Зимняя школа пройдёт с 3 по 8 января и объединит талантливых педагогов из 23 регионов России. В мероприятиях 18-й Зимней школы примут участие более 150 человек: учителей, наставников, волонтеров и школьников. Среди них – учителя из Ленинградской, Вологодской, Нижегородской, Калининградской, Воронежской, Брянской, Белгородской, Калужской, Московской областей, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Пермского края.

Свои региональные делегации возглавят лучшие педагоги, лауреаты и победители конкурсов профессионального мастерства «Учитель года» и «Учитель года России».

Уникальный межрегиональный образовательный марафон станет профессиональной площадкой лидеров современного образования для обмена опытом и мнениями, где в формате стратегических, тематических сессий, дискуссионных площадок и мастер-классов будут обсуждаться направления развития школьного образования:

• развитие школьной журналистики;

• работа с одаренными детьми в эпоху цифровизации;

• работа с учащимися в «Кванториумах», центрах цифрового образования «IT-куб» и вовлечение школьников в науку и IT.

Для гостей региона подготовлена обширная экскурсионная программа, включающая в себя посещение мест культурного наследия города Мурманска, первого в мире атомного ледокола «Ленин», обзорные экскурсии, посещение.

Фото: https://gov-murman.ru