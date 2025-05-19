В Мурманской области впервые состоялась международная культурно-просветительская акция «Славянский диктант»

Организатором мероприятия стала Межпоселенческая библиотека Кольского района имени Ломоносова при поддержке Министерства культуры Мурманской области, администрации Кольского округа и Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино.

Как отмечает vk.com/murmanculture, акция направлена на популяризацию славянской истории и культуры, объединение граждан славянских государств, россиян, которые проживают за рубежом, и всех, кто интересуется наследием славян. Это уникальное событие объединило свыше 200 площадок в 41 регионе России, включая Севастополь и Донбасс. В Мурманской области 17 мая к диктанту присоединились жители сразу нескольких муниципалитетов, главной площадкой выступила Кольская «Ломоносовка».

Мероприятие стало частью празднования Дня славянской письменности и культуры, который отмечается 24 мая. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов о литературе, истории и традициях славянских народов. Подведение итогов состоится 23 и 24 мая на площадках диктанта.

Напомним, Мурманская область сыграла ключевую роль в возрождении традиции празднования Дня славянской письменности и культуры в России. В 1986 году по инициативе нашего земляка — писателя и общественного деятеля Виталия Семеновича Маслова — в заполярной столице впервые отметили этот праздник. Именно поэтому проведение диктанта стало еще одним важным вкладом нашего региона в сохранение и популяризацию славянской истории и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283158%2Fwall-139605315_30045