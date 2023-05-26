Мурманская область. Арктика (16+)26.05.23 17:30
В Мурманской области впервые состоялись Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу: сборная региона завоевала 53 медали
Участниками первого Всероссийского соревнования «Северное Сияние», состоявшегося в Мурманской области, стали более 100 спортсменов из разных регионов страны.
Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, своё мастерство в мурманском Легкоатлетическом манеже атлеты демонстрировали в дисциплинах «троеборье классическое», «жим» и «жим классический».
По результатам соревнований сборная Мурманской области завоевала 21 золотую, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей в разных весовых категориях и дисциплинах. Подробнее о победителях в официальном сообществе регионального Минспорта в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: https://gov-murman.ru
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Последние комментарии
7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
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