В Мурманской области впервые состоялись Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу: сборная региона завоевала 53 медали

Участниками первого Всероссийского соревнования «Северное Сияние», состоявшегося в Мурманской области, стали более 100 спортсменов из разных регионов страны.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, своё мастерство в мурманском Легкоатлетическом манеже атлеты демонстрировали в дисциплинах «троеборье классическое», «жим» и «жим классический».

По результатам соревнований сборная Мурманской области завоевала 21 золотую, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей в разных весовых категориях и дисциплинах. Подробнее о победителях в официальном сообществе регионального Минспорта в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru