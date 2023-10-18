В Мурманской области впервые состоялся фестиваль модельных библиотек

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, более 40 специалистов со всего Кольского Заполярья приняли участие в первом фестивале модельных библиотек, организованным Мурманской областной научной библиотекой.

Участники события обменялись практическим опытом создания современной, комфортной и узнаваемой среды в муниципальных библиотеках, обсудили успешные реализованные проекты в Мурманской области и познакомились с обновленными пространствами.

Круглый стол «Переплетение практик и идей: какие они, модельные библиотеки Мурманской области?» представил практические наработки представителей модельных библиотек Колы, Мурманска, Североморска и Оленегорска, а также пространства «СОПКИ», созданного на базе одной из библиотек в Апатитах.

В рамках работы дискуссионной панели «Мы стали модельной: что дальше?» живо обсуждались вопросы новых смыслов, принесенных модернизацией в работу библиотек, развития новых услуг и включения в работу новых технологий. После обсуждений прошла серия практических мастер-классов по использованию в практике работы библиотек цифровых сервисов и технологий.

На второй день участники отправились в библиотур по модельным библиотекам Мурманская и области. Библиотекари посетили Межпоселенческую библиотеку Кольского района, Мурмашинскую городскую библиотеку, детскую библиотеку-филиал №4 и Информационный интеллект-центр филиал №5 города Мурманска.

Напомним, что на сегодняшний день при поддержке нацпроекта «Культура» и регионального плана «На Севере – жить» в Кольском Заполярье работает 24 обновленные библиотеки нового времени. Это самый большой показатель модернизированных учреждений по Северо-Западу страны и четвертый по всей России.

Фото: https://gov-murman.ru