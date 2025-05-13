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Мурманская область. Арктика (16+)13.05.25 12:30

В Мурманской области впервые состоялся рейтинговый турнир по паделу

В Мурманской области впервые состоялся рейтинговый турнир по паделу, организованный Мурманским региональным отделением Федерации падела России. Соревнования проходили в мужских и женских категориях. Главный приз соревнований – разбор игры от известного российского спортсмена Дениса Меркулова – завоевала пара из Москвы: Денис Бровкин и Лев Аленцинович.

В соревнованиях, прошедших 10 и 11 мая на базе спортивного комплекса «Х-fit Мурманск», приняли участие порядка полусотни спортсменов из Мурманской области, Москвы и Санкт-Петербурга. На церемонии открытия участников приветствовала министр спорта региона Светлана Наумова.

«Общероссийская федерация по паделу в нашей стране была аккредитована лишь в прошлом году, но в Мурманской области этот вид спорта начал развиваться гораздо раньше. И у нашего региона есть потенциал для проведения более масштабных соревнований по этому виду спорта, мы видим поддержку на федеральном уровне в этом вопросе. Желаю всем участникам удачи и честной борьбы», – сказала Светлана Наумова.

По итогам двухдневных соревнований победителями среди мужчин в категории «С» стали мурманчане Виталий Жиленко и Павел Маликов. В категории «В» сильнейшими оказались спортсмены из Москвы – Денис Бровкин и Лев Аленцинович. Среди женщин лучшими в категории «В» стали Лариса Холзакова и Ксения Коваль, а в категории «D» («начинающие») – Евгения Осипова и Анастасия Ефимкина.

«Наша цель – организация рейтинговых соревнований на территории Мурманской области, которые будут способствовать популяризации падела и укреплению спортивного сообщества. В Мурманской области уже несколько сотен человек играют в падел, многие хотят участвовать в турнирах, зарабатывать очки, чтобы в дальнейшем выступать на более высоком уровне», – сказала организатор турнира Анастасия Гулянина.

«Падел-сообщество Мурманской области объединяет уже 60 регионов нашей страны, и мы очень рады, что к нам на турнир нашли возможность приехать спортсмены из других регионов. Получился настоящий праздник спорта, на кортах все дни царила воодушевляющая атмосфера. И мы очень рады, что на всех играх наши спортсмены достойно себя показали», – сказала организатор турнира Евгения Чибис.

Следующие рейтинговые соревнования Федерации падел России пройдут в Мурманской области в июне.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, падел – молодой и динамичный ракеточный вид спорта, который активно развивается во многих субъектах России. Игра проходит в парах на закрытом корте со стеклянными стенами. Цель – подать мяч так, чтобы соперники не смогли его отбить.

 

Фото (Региональное отделение ФПР в Мурманской области/ Сергей ЕЩЕНКО): https://gov-murman.ru/info/news/

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