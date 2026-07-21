В Мурманской области впервые создают каталог арктических предпринимателей

Предприниматели Мурманской области могут войти в каталог локальных брендов, который создаёт региональное Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области. В каталоге будут собраны производители и бренды Заполярья: локальные продукты, детские товары, одежда и сувениры, отражающие северную культуру и идентичность.

Инициативу министерства поддержал глава региона Андрея Чибис. Проект призван сделать местный бизнес узнаваемым для покупателей.

«Мы искренне гордимся нашими арктическими брендами. Формируем этот каталог, чтобы показать большему количеству покупателей, что товары заполярных предпринимателей качественные, современные и конкурентоспособные. Для местных производителей это прекрасная возможность найти новых клиентов и расширить географию продаж, в том числе за пределами региона. Призываю всех обязательно подать заявку на участие», – прокомментировала заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Как сообщает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, каталог будет опубликован в удобном онлайн-формате и разбит на тематические разделы по категориям.

Участие в каталоге бесплатно. Подать заявку на включение можно по ссылке.

Фото (Александра МАНЦУРОВА): https://gov-murman.ru/info/news/571316/#&gid=1&pid=1