В Мурманской области впервые в России проведут экспресс-тесты на коронавирус

Как сообщает региональный оперативный штаб по COVID-19, в Мурманскую область завезена партия новейших тестов на коронавирус. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию оперативного штаба во главе с губернатором Андреем Чибисом и компании «ФосАгро».

Именно «ФосАгро» доставила в Апатиты и Кировск пилотную партию российско-японских экспресс-тестов для диагностики инфекции. АО «Апатит» и Кировско-Апатитский район станут первой в России площадкой для применения новой системы тестирования.

К концу недели ожидается поставка ещё нескольких тысяч аналогичных тестов, после чего работников Кировского филиала АО «Апатит» и жителей Кировско-Апатитского района обследуют в целях профилактики.

Это особенно актуально в связи с выявлением первого предварительно положительного результата на коронавирус на территории.