В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей

Сегодня в рамках рабочей поездки в город Полярные Зори губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл выездное заседание регионального правительства. В начале заседания глава региона сообщил, что первая тема основной повестки посвящена вопросу реализации мер поддержки семей с детьми и сохранения традиционных семейных ценностей на территории Кольского Заполярья.

Андрей Чибис напомнил, что на прошлой неделе Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России на всероссийском форуме «Родные – Любимые». Также Владимир Путин подписал указ, который закрепляет статус многодетных семей и определяет новые меры их поддержки. В соответствии поручением Президента России многодетные семьи в России, имеющие трех и более детей, теперь будут получать этот статус бессрочно.

Начиная с 2019 года, правительство Мурманской области ведет системную работу по оказанию поддержки семьям с детьми в рамках национального проекта «Демография» и стратегического плана «На Севере – жить». Андрей Чибис подчеркнул, что в результате реализации системных мероприятий в Мурманской области впервые за долгие годы увеличился показатель рождения первых детей, а также на 40% выросло количество многодетных семей.

«В 2022 году в Мурманской области родилось 2 176 первых детей, а в 2023 году – 2 200. Это первое увеличение показателя за последние годы. До этого численность первых рождений ежегодно была отрицательной, но различными мерами, в том числе введением «Зарплаты мамы», мы снижали темпы падения рождения первых детей», – сказал губернатор Андрей Чибис.

С момента внедрения меры поддержки в Мурманской области «Зарплату мамы» получили уже почти 8,5 тысячи женщин. В 2022 году были сняты ограничения по возрасту – теперь мера распространяется на всех жительниц региона при рождении первого ребенка и по достижении им 1,5 лет. Благодаря этому решению численность получателей существенно увеличилась – за три последних года это число выросло почти в 5 раз.

«Кроме того, растет количество многодетных семей. С 2018 года рост составил 40%, и в начале 2024 года таких семей стало уже более 9,5 тысячи. И важно, что по опросам 65% семей, у которых есть дети, планируют завести еще. Позитивные тенденции – это, в том числе, результат введения мер поддержки. На данный момент в регионе действует 24 меры социальной поддержки, получателями которых являются свыше 70 тысяч семей», – сообщил глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в 2024 году на продолжение реализации социальных программ для семей с детьми планируется направить 10,5 млрд рублей. В частности, будут продолжены: программа по компенсации оплаты проезда до 9 тысяч рублей в медицинские учреждения области для беременных и родивших; подарки новорожденному, которые за 3 года получили более 17 тысяч маленьких северян; выплата «Зарплата мамы», которая с этого года выросла до 17,7 тысячи рублей ежемесячно; региональный материнский капитал при рождении третьего и последующих детей. На сегодняшний день реализовано более 8,5 тысячи сертификатов на общую сумму почти 1,5 млрд рублей.

Также сохраняются ежемесячные выплаты для многодетных семей в размере 30% оплаты за коммунальные услуги и субсидии на оплату ЖКХ. Кроме того, почти 49 тысяч школьников и студентов в СПО получают бесплатное питание.

Отдельное внимание Андрей Чибис уделил мерам поддержки для замещающих семей и семей участников СВО и формированию комфортной городской среди для семей с детьми:

«Для семей участников СВО у нас действует 32 вида поддержки. Их сопровождение находится на особом контроле». Кроме того, более 1,2 тысячи семей в 2023 году заключили социальный контракт. Также продолжается плановая работа над развитием комфортной инфраструктуры. Мы открыли 8 новых детских садов и на 100% обеспечили доступность дошкольного образования для детей от 0 до 7 лет, построили школу в Североморске, создали три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ» и установили более 300 детских площадок».

Подробнее о реализации мер поддержки семей с детьми в Мурманской области доложила вице-губернатор Елена Дягилева.

Фото: https://gov-murman.ru