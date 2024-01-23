В Мурманской области впервые запускается губернаторский проект «Витаминизация»

В Мурманской области с 26 января впервые запускается проект «Витаминизация», который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Он направлен на выявление дефицита витамина D у жителей региона.

«Для укрепления здоровья северян в рамках стратегического плана «На Севере – жить» мы запускаем проект «Витаминизация». Его суть – дать жителям Мурманской области возможность узнать свой уровень витамина D, и, в случае его дефицита, бесплатно получить препарат, чтобы этот уровень повысить. Низкий уровень содержания витамина D в организме сопряжён с риском развития инфекционных, сердечно-сосудистых, хронических заболеваний кишечника, аллергических, аутоиммунных заболеваний, среди которых ОРВИ, туберкулез, бронхиальная астма, сахарный диабет. Также нехватка витамина D может вызывать боли в мышцах, слабость, повышенную утомляемость, хроническую усталость», – отметил заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Для проведения скринингового исследования уровня витамина D медицинскими работниками будет проводиться экспресс-тестирование. Инновационные тесты отечественного производства позволяют получить результат через 10 минут. При определении дефицита витамина D жителям будет выдаваться биологически активная добавка с содержанием витамина D из расчёта месячного курса в зависимости от выявленных отклонений от нормы. Биологически активная добавка на основе рыбного жира мурманского производителя, продукция которого входит в «Золотую сотню» товаров России.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, проверить уровень содержания витамина D в организме сможет каждый желающий старше 18 лет в специально организованных пунктах. Для удобства жителей они будут функционировать в пятницу и выходные дни в популярных и доступных местах.

На первом этапе пункты витаминизации начнут работу в Мурманске с 26 января на базе крупных торговых центров – «Мурманск Молл», «Plazma» и «Северное Нагорное».

На втором этапе с 9 февраля пункты витаминизации откроются в общедоступных местах в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Кировске, Ковдоре, Коле, Североморске, Заполярном, Кандалакше, Ловозеро.

На третьем этапе бригады медиков с 1 марта начнут витаминизацию в Заозерске, Александровске, Видяево, Полярных Зорях и Терском районе.

Время работы: пятница, суббота, воскресенье с 12 до 20 часов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Фото: https://gov-murman.ru