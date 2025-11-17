В Мурманской области врачей и соцработников учат поддерживать женщин в трудной жизненной ситуации

Губернаторский проект «На Севере – малыш» предусматривает качественные изменения, в том числе в сфере здравоохранения: от обновления женских консультаций и открытия Единого центра планирования семьи до развития компетенций сотрудников и внедрения интерактивных помощников.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе более 40 специалистов, работающих с женщинами, изучали особенности базового конфликта в репродуктивной сфере в современном обществе, аспекты психологической готовности к родительству, а также алгоритмы оказания поддержки в послеродовом периоде.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, двухдневный семинар для медицинских работников, психологов, сотрудников учреждений социальной защиты населения и представителей некоммерческих организаций провела кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д. О. Отта Мария Блох.

«Обучение посвящено актуальной теме репродуктивного выбора, состояния женщины в трудной жизненной ситуации, на пороге очень значимых для неё изменений, когда она может столкнуться с недостаточной поддержкой со стороны близких и со своими собственными страхами. Очень важно, что в обучении принимают участие специалисты из различных сфер: при их грамотном взаимодействии поддержка женщин будет более эффективной», – сказала ведущая семинара Мария Блох.

Мария Евгеньевна отметила, что специалисты из Мурманской области глубоко вовлечены в тему репродуктивного здоровья и репродуктивного выбора: они активно задавали вопросы и участвовали в дискуссии.

Организатор семинара – МРОО «В защиту жизни». Руководитель организации Юлия Трифонова отметила, что тема семинара важна, особенно в контексте решения демографических вызовов, стоящих перед государством сегодня.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, губернаторский проект «На Севере – малыш» является межведомственным и межсекторным. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций в социальную политику позволяет сделать её более гибкой и адресной, а также способствует развитию гражданского общества.

