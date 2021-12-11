В Мурманской области вручат свыше 100 именных стипендий губернатора

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о выделении денежных средств на присуждение именных стипендий одаренным детям и учащейся молодёжи. 124 лауреата получат награды на церемонии, которая состоится 20 декабря.

Мероприятие проведут в соответствии с правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430487/#&gid=1&pid=1