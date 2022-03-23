В Мурманской области все дневные стационары возобновили свою работу

В настоящее время все без исключения дневные стационары медорганизаций, подведомственных региональному Минздраву, принимают пациентов в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

С 21 марта в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки возобновили прием пациентов дневные стационары Мончегорской, Печенгской и Кандалакшской центральных районных больниц.

Ранее, с 21 февраля, были открыты дневные стационары Апатитско-Кировской центральной городской больницы, а с 14 марта работа дневных стационаров возобновилась во всех остальных медицинских организациях, подведомственных региональному Минздраву (за исключением Мончегорской, Печенгской и Кандалакшской ЦРБ), сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/