В Мурманской области все победители конкурса «Окно в Новый год» получили подарки

Все 250 победителей конкурса «Окно в Новый год» получили заслуженные подарки. В муниципалитетах от имени губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в торжественной обстановке их вручили главы со словами благодарности за то, что жители неравнодушно относятся к своим городам и поселкам и приняли активное участие в создании атмосферы главного семейного праздника.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в этом году в качестве подарка для участников организаторы конкурса приготовили портативное зарядное устройство и эргономичную термосумку для продуктов, которую удобно брать с собой на работу или активный отдых.

Напомним, конкурс «Окно в Новый год» является традиционным и проводится по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса уже четвертый год подряд.

Фото: https://gov-murman.ru