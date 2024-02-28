В ММТП НТК началась реализация арктической программы 2024 годаВ Мурманской области стало меньше фальшивок
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.02.24 13:15

В Мурманской области все социально значимые услуги предоставляют в электронном виде

По результатам работы в 2023 году национальный проект «Цифровая экономика», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, выполнен в Мурманской области на 100%. Об этом вчера на заседании правительства в своей вступительной речи сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Нацпроект «Цифровая экономика» – традиционный отличник, который достигает необходимых показателей. Мы продолжаем держать марку в части использования цифровых сервисов, в 2023 году почти 70% жителей региона воспользовались сервисами портала «Госуслуги», – добавила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных услуг, составляет 100% от общего количества таких услуг.

«Уровень информационной безопасности наших социальных объектов тоже составляет 100%. В регионе подключением к сети «Интернет» обеспечены все социально значимые объекты», – подчеркнула Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, за 5 лет подключением к интернету обеспечены 193 медицинских и 189 образовательных организаций, 26 учреждений культуры, 24 фельдшерско-акушерских пункта.

Напомним, внедрение цифровых технологий, в том числе в социальной сфере, – одно из направлений работы в рамках стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)63% жителей СЗФО позитивно относятся и готовы работать в малом бизнесе
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Всё про испытательный срок: основные требования, о которых должен знать каждый и что говорят жители СЗФО об этом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире15:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)16:15«Невероятная наука». Документальный фильм (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области стало меньше фальшивок-PRO Валюту (16+)Рубль стабилен в условиях воздействия разнонаправленных факторов-PRO Энергетику (18+)Десять главных дел филиала «Колатомэнергоремонт» на 2024 год-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика