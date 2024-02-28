В Мурманской области все социально значимые услуги предоставляют в электронном виде

По результатам работы в 2023 году национальный проект «Цифровая экономика», инициированный Президентом России Владимиром Путиным, выполнен в Мурманской области на 100%. Об этом вчера на заседании правительства в своей вступительной речи сообщил глава региона Андрей Чибис.

«Нацпроект «Цифровая экономика» – традиционный отличник, который достигает необходимых показателей. Мы продолжаем держать марку в части использования цифровых сервисов, в 2023 году почти 70% жителей региона воспользовались сервисами портала «Госуслуги», – добавила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных услуг, составляет 100% от общего количества таких услуг.

«Уровень информационной безопасности наших социальных объектов тоже составляет 100%. В регионе подключением к сети «Интернет» обеспечены все социально значимые объекты», – подчеркнула Оксана Демченко.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, за 5 лет подключением к интернету обеспечены 193 медицинских и 189 образовательных организаций, 26 учреждений культуры, 24 фельдшерско-акушерских пункта.

Напомним, внедрение цифровых технологий, в том числе в социальной сфере, – одно из направлений работы в рамках стратегического плана Мурманской области «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru