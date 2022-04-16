В Мурманской области Всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдёт в очном формате

В Мурманской области Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в очном формате. Шествие пройдёт в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Мурманске 9 мая «Бессмертный полк» проследует по проспекту Ленина к мемориалу «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Акция пройдёт и в других муниципалитетах. Каждый желающий может почтить память родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и принять участие в торжественном шествии.

Также в этом году акция пройдёт онлайн.

Приём заявок на онлайн-шествие организован на сайте 2022.polkrf.ru. Зарегистрировать своего героя можно до 10.00 7 мая. Трансляция состоится 9 мая, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.