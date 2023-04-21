Мурманская область. Арктика (16+)21.04.23 12:30
В Мурманской области Всероссийский субботник перенесён из-за погодных условий
В Мурманской области Всероссийский субботник, инициированный Минстроем России, перенесён на 29 апреля. Причина тому – неблагоприятные погодные условия. Акция чистоты состоится во всех муниципалитетах. Жители наведут порядок на объектах благоустройства и других значимых местах.
«Непогода зачастую диктует свои условия и вмешивается в планы, чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы приняли решение провести Всероссийский субботник в Мурманской области 29 апреля», – отметила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)ИТ-сфера: какие специалисты нужны, какие навыки важны, сколько готовы платить и насколько просто найти работу. Обзор ИТ-отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-
Последние комментарии
Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
Комментарий к новости:Как стать помощником депутата за месяц
Илона
14.04.23 09:25
«Психолог». Влезла и сломала не одну судьбу.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
-Скоро в эфире16:15Городские хроники (6+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные?-PRO Валюту (16+)Рубль чуть снижается на фоне дешевеющей нефти-PRO Энергетику (18+)На Верхне-Туломской ГЭС начался монтаж гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума приняла закон о наделении родителей участников СВО правом на кредитные каникулы