В Мурманской области Всероссийский субботник перенесён из-за погодных условий

В Мурманской области Всероссийский субботник, инициированный Минстроем России, перенесён на 29 апреля. Причина тому – неблагоприятные погодные условия. Акция чистоты состоится во всех муниципалитетах. Жители наведут порядок на объектах благоустройства и других значимых местах.

«Непогода зачастую диктует свои условия и вмешивается в планы, чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы приняли решение провести Всероссийский субботник в Мурманской области 29 апреля», – отметила заместитель губернатора Мурманской области - министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.