В Мурманской области Всероссийский субботник перенесли из-за непогоды

27 апреля по всей стране пройдёт Всероссийский субботник. В Мурманской области в первой декаде мая традиционно погодные условия не позволяют убрать территории качественно.

В столице Кольского Заполярья и большинстве муниципалитетов первые субботники состоятся 4 мая. Организаторами субботников выступают муниципальные администрации. Многие из них в период майских каникул определили несколько дней для уборки территорий.

Ознакомиться с расписанием можно в госпабликах муниципалитетов Мурманской области. Министерство информационной политики Мурманской области приглашает всех жителей принять активное участие, а также вовлечь в субботник своих друзей и соседей, организовать уборку во дворах и прилегающих территориях.

Напоминаем, до 30 апреля 2024 года каждый северянин может помочь сделать территории региона более благоустроенными. Всероссийское голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году, проходит на платформе 51.gorodsreda.ru. По информации Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области, более 95000 жителей региона уже поддержали территории, предлагаемые для благоустройства. К участию приглашаются те, кто ещё не участвовал в голосовании в этом году.

Фото: https://gov-murman.ru