В Мурманской области введён новый вид поддержки казачьих обществ для их привлечения к охране общественного порядка

Казачьи общества, осуществляющие деятельность на территории Мурманской области, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, получат субсидии на оплату расходов, связанных с привлечением казаков к мероприятиям по охране общественного порядка. Соответствующее постановление подписано губернатором Андреем Чибисом.

Средства субсидии позволят обеспечить вознаграждение членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной службы, принимающих участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, дежурств по охране общественного порядка, в том числе патрулировании подведомственных территорий, а также расходы, связанные со страхованием жизни и здоровья казаков, обеспечивающих общественный порядок.

Размер субсидии определяется исходя из потребности казачьего общества, но не превышает 200 тысяч рублей в год одному казачьему обществу.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, срок приёма заявок, форма заявки и перечень необходимых документов, установлены Порядком предоставления субсидий из областного бюджета казачьим обществам, опубликованным на официальном портале правительства Мурманской области.

Создание условий для поддержки казачьих обществ, внесённых в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, является одной из главных задач Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы.