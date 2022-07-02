В Мурманской области введён особый противопожарный режим3 июля губернатор Андрей Чибис вновь проведёт «гибридную прямую линию» в телеэфире и соцсетях
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.07.22 09:30

В Мурманской области введён особый противопожарный режим

Постановлением регионального правительства с 30 июня в Мурманской области введён особый противопожарный режим, который предполагает ряд важных ограничений в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, во время действия особого противопожарного режима на территории Мурманской области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, иных горючих материалов. Также северянам напоминают, что с 28 июня во всех лесничествах региона ограничено пребывание граждан и въезд в лес на транспортных средствах.

Отметим, что на период введения ограничения граждане вправе осуществлять использование лесов на основании заключенных с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области договоров лесопользования, включая вывозку и транспортировку древесины с мест заготовки.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в  случае угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты инфраструктуры, подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Это же рекомендовано сделать руководителям организаций, имеющих подразделения пожарной охраны.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги второго квартала в судостроительной отрасли по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:40Пилот - Легенда русского рока в гостях Региона Интернет-проект (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионе повысили ставки субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на коровье молоко-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил почти на 1,72 рубля, доллар поднялся почти на 1,26 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС: энергоблок №3 включён в сеть после планового ремонта-PRO ЖКХ (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Собственники помещений в многоквартирном доме станут по-новому выбирать управляющую компанию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика