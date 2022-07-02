Постановлением регионального правительства с 30 июня в Мурманской области введён особый противопожарный режим, который предполагает ряд важных ограничений в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, во время действия особого противопожарного режима на территории Мурманской области запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы, иных горючих материалов. Также северянам напоминают, что с 28 июня во всех лесничествах региона ограничено пребывание граждан и въезд в лес на транспортных средствах.

Отметим, что на период введения ограничения граждане вправе осуществлять использование лесов на основании заключенных с Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области договоров лесопользования, включая вывозку и транспортировку древесины с мест заготовки.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в случае угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты инфраструктуры, подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Это же рекомендовано сделать руководителям организаций, имеющих подразделения пожарной охраны.