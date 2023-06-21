В Мурманской области введён особый противопожарный режим

На территории региона постановлением правительства Мурманской области от 21 июня 2023 г. №455-ПП введён особый противопожарный режим, который предполагает ряд важных ограничений в целях обеспечения пожарной безопасности.

Так, во время особого противопожарного режима запрещено пребывание граждан в лесах, а также разведение костров, использование открытого огня, мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи открытым огнём, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов в лесах Мурманской области.

В случае угрозы перехода природных пожаров на населённые пункты и объекты инфраструктуры уполномоченные ведомства Мурманской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Это же рекомендовано сделать и руководителям организаций, имеющих подразделения пожарной охраны.

В период действия особого противопожарного режима за нарушение правил пожарной безопасности в лесах КоАП РФ предусмотрено административное наказание:

- для граждан от 40 до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц от 60 до 90 тысяч рублей;

- для организаций – от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, особый противопожарный режим введён в связи с установлением на территории Мурманской области IV-V классов пожарной опасности и с произошедшими крупными лесными пожарами на территории Печенгского и Зашейковского лесничеств.

В случае обнаружения лесного пожара в Мурманской области следует звонить по телефонам:

- единый номер вызова служб экстренного реагирования –112;

- прямая линия лесной охраны – 8 (800) 100-94-00;

- региональная диспетчерская служба охраны лесов Мурманской области – +7 (911) 338-61-31.

Фото: https://51.mchs.gov.ru/deyatelnost/stranicy-s-glavnoy/press-sluzhba/novosti/5026206