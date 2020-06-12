В Мурманской области введён режим ЧС регионального характера

С 18 часов 11 июня на территории Мурманской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления, сил и средств Мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Режим ЧС введён с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной-Кола.

Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. В протоколе заседания говорится, что в связи с прерванным железнодорожным сообщением и нарушением графика завоза грузов, признать обстановку, сложившуюся в результате разрушения железнодорожного моста через реку Кола, чрезвычайной ситуацией регионального характера.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, планируется, что он будет действовать до завершения работ по прокладке резервной ветки до станции Мурманск.