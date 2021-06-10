В Мурманской области введён режим повышенной готовности в связи с сохранением высокого класса пожарной опасности

С 9 июня в регионе введён режим повышенной готовности органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с повышением из-за погоды класса пожарной опасности. Цель – предупреждение возможных чрезвычайных ситуаций на территории области. Соответствующее постановление подписано врио губернатора Оксаной Демченко. Постановление будет действовать до конца пожароопасного сезона.

Согласно документу, Министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области поручено обеспечить предотвращение возникновения ЧС, связанной с ландшафтными (природными) пожарами, силами и средствами ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Также ведомству предписано усилить контроль за пожарной опасностью в природной среде, осуществлять прогнозирование возникновения ЧС и регулярно информировать население об этом.

«Сейчас очень важно соблюдать введенные ограничения и элементарные правила безопасности при обращении с огнем. Ни в коем случае нельзя разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и любые другие отходы и материалы. Огонь распространяется очень быстро, а для того, чтобы потушить его, требуется немало времени, сил и средств. Уважаемые жители и гости Мурманской области, надеюсь на ваше благоразумие и сознательность. Прошу соблюдать действующее законодательство в области пожарной безопасности», – призвал министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Напомним, при обнаружении пожара в лесу необходимо как можно скорее сообщить об этом по бесплатному телефону «прямой линии» лесной охраны 8-800-100-94-00.