В Мурманской области введена дополнительная мера социальной поддержки для лиц старше 65 лет, проживающих в отдалённых населённых пунктах Ловозерского и Терского муниципальных районов

С просьбой компенсировать расходы на оплату стоимости проезда воздушным транспортом для посещения медицинских организаций к главе региона Андрею Чибису обратились пожилые северяне. По решению губернатора теперь для лиц старше 65 лет, проживающих в сёлах Мурманской области, которые имеют транспортную доступность только воздушным сообщением, установлена дополнительная мера социальной поддержки.

В соответствии с постановлением правительства пожилым жителям сёл Краснощелье, Сосновка, Каневка, Чапома, Чаваньга, Тетрино и Пялица будут компенсироваться понесенные расходы на оплату стоимости проезда воздушным транспортом в медицинские организации, расположенные в районных центрах – селе Ловозеро и посёлке Умба, а также обратно при осуществлении перелётов по муниципальным маршрутам авиаперевозок на территории указанных районов.

Право получения компенсации предоставлено и лицам, сопровождающим граждан старше 65 лет, в случае если эти граждане являются инвалидами 1 или 2 групп или достигли возраста 80 лет.

Компенсацию будут осуществлять центры социальной поддержки населения по месту жительства граждан, для её получения необходимо представить заявление и авиабилеты, подтверждающие факт перелёта, сообщает региональное Министерство труда и социального развития.

Фото: https://gov-murman.ru