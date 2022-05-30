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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 15:30

В Мурманской области введена собственная информационная система, которая позволит проводить собрания собственников в электронном виде

Сегодня на оперативном совещании министр государственного жилищного и строительного надзора Алёна Кузнецова сообщила о вводе эксплуатацию собственной автоматизированной информационной системы «Управления многоквартирными домами» Мурманской области (АИС УМД).

Система совместно разработана региональными министерствами – государственного жилищного и строительного надзора и цифрового развития. Она позволит устранить вопросы с фальсификацией протоколов общих собраний собственников помещений многоквартирных домов.

Система позволяет проводить электронные собрания на территории Мурманской области. Инициатором собрания выступает орган местного самоуправления, а администратором – региональный Многофункциональный центр.

Участие в собрании предусмотрено двумя способами:

– в электронном виде через закрытую часть портала при авторизации через «Госуслуги» для собственников помещений (особенно это удобно для граждан, при их нахождении за пределами области – в отпуске или командировке);

– через многофункциональный центр для всех видов собственников помещений и их представителей, в том числе данный способ будет удобен людям преклонного возраста и/или не имеющим выхода в интернет.

Срок проведения собрания в электронном виде составляет не менее 7 и не более 60 дней, это сделано для того, чтобы человек смог найти возможность и принять участие в выборе управления для своего многоквартирного дома и его имущества.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ознакомиться с итогами собрания собственники могут в закрытой части портала АИС УМД после авторизации через портал «Госуслуги» либо через многофункциональный центр.

«Описанные механизмы с возможностью участия в собрании в электронном виде в совокупности с надёжностью авторизации через «Госуслуги» и подключением к проведению собраний государственных и муниципальных структур должен позволить повысить уровень комфорта граждан Мурманской области при участии в собраниях, а также уровень доверия и их вовлечённости в управление своим имуществом», – подчеркнула Алена Кузнецова.

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