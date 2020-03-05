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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.20 17:39

В Мурманской области введены дополнительные меры профилактики и защиты от гриппа и ОРВИ

В Мурманской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с завтрашнего дня будут введены ограничительные мероприятия. В регионе предпримут дополнительные меры профилактики и защиты от заболеваний – в детских садах, школах, торговых центрах, в общественном транспорте, на предприятиях. Такое решение принято по итогам заседания межведомственного оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области, которое сегодня провел губернатор Андрей Чибис.

«Руководитель Управления Роспотребнадзора вышла с инициативой усилить меры профилактики с учётом роста в регионе заболеваемости гриппом и ОРВИ. Я это предложение поддержал для того, чтобы, с одной стороны, минимизировать распространение респираторных вирусных инфекций, а с другой – это позволит нам минимизировать риски появления коронавирусной инфекции на территории Мурманской области. Все, что необходимо от органов власти, Роспотребнадзора, Минздрава и других структур, мы делаем и ежедневно контролируем эпидемиологическую ситуацию», – прокомментировал решение губернатор Андрей Чибис.

По данным ведомства, в Мурманской области не выявлено ни одного случая новой коронавирусной инфекции, тем не менее, предприняты все рекомендуемые меры защиты и профилактики населения, между всеми ведомствами отработан четкий механизм совместных действий.

Как сообщил руководитель регионального министерства здравоохранения Дмитрий Панычев, обеспечена круглосуточная готовность инфекционных отделений четырех медицинских организаций для госпитализации при подозрении на коронавирусную инфекцию, особое внимание медицинские работники сейчас уделяют всем пациентам с тяжелым течением гриппа и пневмонией. Кроме того, как и в других регионах страны, в Мурманской области организован обсерватор для круглосуточного наблюдения тех, кто возвращается из неблагоприятных территорий. Стационар расположен на территории Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Также в ближайшее время поступит дополнительное современное оборудование, которое позволит своевременно обеспечить эпидемиологическую безопасность при необходимости оказания медицинской помощи по профилю «инфекционные болезни». На эти цели из резервного фонда правительства Мурманской области для государственных областных учреждений здравоохранения, подведомственных региональному Минздраву, ранее было выделено свыше 19 млн рублей.

Как сообщила главный государственный санитарный врач по Мурманской области Лена Лукичева, в международных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации по-прежнему усилен санитарно-карантинный контроль – больных не выявлено. Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии региона полностью готова к работе по проведению исследований на новую коронавирусную инфекцию, получены необходимые тест-системы. Для исключения всех рисков такие обследования проходят в том числе люди с тяжелыми формами пневмонии.

По данным Управления Роспотребнадзора, в Мурманской области в течение последних пяти недель отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ с превышением эпидемических порогов, пишет  Министерство информационной политики Мурманской области.

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