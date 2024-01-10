В Мурманской области введены новые меры поддержки участников СВО и членов их семей

Вчера в ходе оперативного совещания глава региона сообщил, что для участников специальной военной операции и членов их семей в Мурманской области вводятся дополнительные меры поддержки, которые касаются бесплатного предоставления им земельных участков в собственность для жилищного строительства, ведения садоводства, личного подсобного хозяйства или огородничества.

«У нас уже работает механизм, связанный с увеличенной субсидией в рамках программы «Свой дом в Арктике». Напомню, участники специальной военной операции получают 1,5 млн рублей для строительства или приобретения дома либо домокомплекта. Дополнительные меры поддержки связаны с вопросами предоставления земельных участков. Так, мы утвердили нормативно-правовую базу, связанную с бесплатным предоставлением земельных участков участникам специальной военной операции, награждёнными орденами Мужества и удостоенных звания Героя Российской Федерации. С учётом, что многие ребята живут в ЗАТО, где земля не может быть передана в собственность, при приобретении ими участка для ИЖС, арендная плата составит один рубль», – сказал глава региона, отметив, что ранее в Мурманской области разработана нормативная база, установившая льготный размер арендной платы за использование таких участков участниками СВО.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, меры поддержки будут распространяться на:

- военнослужащих; добровольцев; лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющих специальные звания полиции, являющихся ветеранами боевых действий;

- удостоенных звания Героя Российской Федерации или награждённых орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.

Также они будут распространяться на членов семей погибших граждан, подходящих по критериям выше, – жён, детей старше 18 лет или родителей.

Губернатор подчеркнул, что данные меры поддержки должны быть оперативно запущены в ближайшее время.

«Прошу Министерство имущественных отношений организовать разъяснительную работу и совместно отработать с региональным филиалом госфонда «Защитники Отечества», чтобы все понимали, как и куда обращаться. Глав администраций прошу провести необходимую работу по определению в муниципалитетах удобных для жилищного строительства земельных участков. Владимир Васильевич, прошу эту работу взять на контроль. В течение двух недель весь механизм должен быть реализован», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://vk.com/video-133441491_456273435