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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.25 15:00

В Мурманской области введены ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

Ограничения введены в связи с установлением на территории Кольского Заполярья IV-V классов пожарной опасности и участившихся лесных пожаров в регионе.

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области издало приказ о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведении в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории Мурманской области.

Для обеспечения контроля за соблюдением законодательства инспекторами организованы постоянные рейды лесных массивов. После введения ограничения количество патрулируемых маршрутов увеличится вдвое.

Таким образом, с начала пожароопасного сезона выявлено уже порядка 50 нарушений, общая сумма штрафов на сегодняшний день составляет более 500 тысяч рублей.

Нарушителей ждут значительные штрафы. Для граждан – в размере от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – в размере от 100 тысяч до 400 тысяч рублей.

В региональном Минприроды напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесах: запрещено использование открытого огня, сжигание мусора, травы и иных горючих материалов!

Помните: предотвратить пожар легче, чем его тушить! Жителей региона просят проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о любых признаках возгорания по телефонам: 8(800)100-94-00, 8(911)338-61-31, 112 или 101.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551326/#&gid=1&pid=1

 

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