В Мурманской области введены специальные меры поддержки для желающих служить в новых войсках беспилотных систем

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис обратил внимание на важную задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным.

«Речь идёт о формировании по-настоящему нового, незаменимого в настоящее и будущее время рода войск – войсках беспилотных систем. Очевидно, что развитие беспилотных систем – это будущее, которое уже наступило: в первую очередь, на линии боевого соприкосновения и в рамках защиты территории нашей страны и субъектов Российской Федерации. Беспилотные системы - это не только летательные аппараты, это и безэкипажные катера, и автономные подводные аппараты. Они активно используются и в мирной жизни - там, где дело касается экономики, мониторинга, транспортных систем. Беспилотные системы это то, что будет развиваться многие десятилетия. В данном случае речь идёт о создании соответствующих частей на базе Северного флота. Нашими бойцами уже приобретён опыт в зоне специальной военной операции, во всех муниципалитетах развернуты места для подготовки и обучения этой специальности. Мы для себя ставим задачу собрать команду профессионалов, поэтому приняли решение о предоставление специальных мер поддержки для тех, кто пойдет служить именно в войска беспилотных систем в первую очередь, Северного флота. Подписать контракт для службы в войсках беспилотных систем могут как мужчины, так и женщины», – подчеркнул глава региона.

Тот, кто заключит контракт на территории Мурманской области на службу в войсках беспилотных систем, получит единовременную выплату 1 млн рублей, – это совместные средства Минобороны и областного бюджета. Также через год службы для военнослужащего или его супруги (супруга) может быть предоставлен специальный грант до 2 млн рублей на открытие собственного дела. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области возьмет проект на сопровождение, – поможет оформить все необходимые документы, выстроить бизнес-план и т.д.

«Мы видим, что эта практика востребована, прежде всего у жен военнослужащих, в том числе многодетных. Вспоминается девушка из Полярного, которая, будучи беременна четвертым ребенком, на средства гранта открыла пекарню, где выпекает прекрасные хлебобулочные изделия и для детских учреждений, и для жителей гарнизона. Продолжим эту практику, чтобы у бойцов или их близких появилась возможность реализовать себя в малом предпринимательстве», – отметил губернатор.

Дополнительные меры поддержки – жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей в рамках программы «Свой дом в Арктике». Также в регионе для семей с детьми существует возможность взять Арктическую ипотеку под 2%.

Андрей Чибис подчеркнул, что, исходя из позиций Министерства обороны, все, кто пошел служить в войска беспилотных систем, не могут быть переведены без письменного согласия в другие рода войск.

«Таким образом, для тех, кто примет решение заключить контракт на территории нашей Мурманской области, если суммировать меры, возможно получение до 3,5 млн рублей соответствующей целевой поддержки. Надеюсь, что у наших парней возможность пройти службу в этих новых, незаменимых, суперсовременных войсках, а также наши меры поддержки вызовут желание самореализоваться и получить дополнительные возможности для себя и своей семьи. Естественно, те задачи, которые взяла на себя региональная власть по помощи военнослужащим и членам их семей, включая реновацию ЗАТО, будут продолжены», – отметил Андрей Чибис.

Узнать подробности о службе в войсках беспилотных систем в Мурманской области можно по телефонам: 8(953) 756-71-88 и 8(991) 383-97-54.

