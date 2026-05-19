Мурманская область вновь присоединится к Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ»В Мурманской области готовятся к завершению отопительного сезона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.26 09:45

В Мурманской области введены специальные меры поддержки для желающих служить в новых войсках беспилотных систем

Вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис обратил внимание на важную задачу, поставленную Президентом России Владимиром Путиным.

«Речь идёт о формировании по-настоящему нового, незаменимого в настоящее и будущее время рода войск – войсках беспилотных систем. Очевидно, что развитие беспилотных систем – это будущее, которое уже наступило: в первую очередь, на линии боевого соприкосновения и в рамках защиты территории нашей страны и субъектов Российской Федерации. Беспилотные системы - это не только летательные аппараты, это и безэкипажные катера, и автономные подводные аппараты. Они активно используются и в мирной жизни - там, где дело касается экономики, мониторинга, транспортных систем. Беспилотные системы это то, что будет развиваться многие десятилетия. В данном случае речь идёт о создании соответствующих частей на базе Северного флота. Нашими бойцами уже приобретён опыт в зоне специальной военной операции, во всех муниципалитетах развернуты места для подготовки и обучения этой специальности. Мы для себя ставим задачу собрать команду профессионалов, поэтому приняли решение о предоставление специальных мер поддержки для тех, кто пойдет служить именно в войска беспилотных систем в первую очередь, Северного флота. Подписать контракт для службы в войсках беспилотных систем могут как мужчины, так и женщины», – подчеркнул глава региона.

Тот, кто заключит контракт на территории Мурманской области на службу в войсках беспилотных систем, получит единовременную выплату 1 млн рублей, – это совместные средства Минобороны и областного бюджета. Также через год службы для военнослужащего или его супруги (супруга) может быть предоставлен специальный грант до 2 млн рублей на открытие собственного дела. Центр поддержки предпринимательства Мурманской области возьмет проект на сопровождение, – поможет оформить все необходимые документы, выстроить бизнес-план и т.д.

«Мы видим, что эта практика востребована, прежде всего у жен военнослужащих, в том числе многодетных. Вспоминается девушка из Полярного, которая, будучи беременна четвертым ребенком, на средства гранта открыла пекарню, где выпекает прекрасные хлебобулочные изделия и для детских учреждений, и для жителей гарнизона. Продолжим эту практику, чтобы у бойцов или их близких появилась возможность реализовать себя в малом предпринимательстве», – отметил губернатор.

Дополнительные меры поддержки – жилищный сертификат в размере 500 тысяч рублей и до 1 миллиона рублей в рамках программы «Свой дом в Арктике». Также в регионе для семей с детьми существует возможность взять Арктическую ипотеку под 2%.

Андрей Чибис подчеркнул, что, исходя из позиций Министерства обороны, все, кто пошел служить в войска беспилотных систем, не могут быть переведены без письменного согласия в другие рода войск.

«Таким образом, для тех, кто примет решение заключить контракт на территории нашей Мурманской области, если суммировать меры, возможно получение до 3,5 млн рублей соответствующей целевой поддержки. Надеюсь, что у наших парней возможность пройти службу в этих новых, незаменимых, суперсовременных войсках, а также наши меры поддержки вызовут желание самореализоваться и получить дополнительные возможности для себя и своей семьи. Естественно, те задачи, которые взяла на себя региональная власть по помощи военнослужащим и членам их семей, включая реновацию ЗАТО, будут продолжены», – отметил Андрей Чибис.

Узнать подробности о службе в войсках беспилотных систем в Мурманской области можно по телефонам: 8(953) 756-71-88 и 8(991) 383-97-54.

 

 

Фото: https://vk.com/video-133441491_456287036

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидеры по росту цен вышли свежая белокочанная капуста, неразделанная мороженая рыба и яблоки-PRO Валюту (16+)Доллар растёт к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять