В Мурманской области введены в эксплуатацию новые сооружения комплекса перегрузки угля «Лавна»

Как сообщает gtlk.ru/press_room, таким образом производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год, что составляет 67% от заложенных в проекте значений.

По итогам проверок объектов для перегрузки и хранения угля, возведенных в рамках этапа 1.3.1, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора «ТЭК Мосэнерго» выданы заключения, подтверждающие соответствие утвержденной проектной документации градостроительным требованиям и экологическому законодательству.

В состав объектов этапа 1.3.1 входят: пересыпная станция площадью 508 м², три конвейерные эстакады общей протяженностью 145,7 метра и складская площадка для угля.

Напомним, что в марте 2025 года Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке угля на экспорт из «Лавны» − одного из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области, важного транспортного узла Арктики с доступом к Большому Севморпути. ГТЛК отвечает за возведение портового комплекса и управление инвестициями.

Порт поможет открыть новые экспортные направления за счёт беспрепятственного доступа в нейтральные воды Мирового океана. Ещё одно его преимущество – глубоководность, что позволяет «Лавне» принимать крупнотоннажные суда. Кроме того, порт является незамерзающим и не требует работы ледоколов.

Фото: https://t.me/ao_gtlk/3319