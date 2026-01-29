Срок приёма заявок на «Губернаторский старт» продлён до 4 марта«Семейная гостиная»: практика из Мончегорска, укрепляющая связи детей и родителей, признана одной из лучших в стране
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)29.01.26 16:00

В Мурманской области введены в эксплуатацию новые сооружения комплекса перегрузки угля «Лавна»

Как сообщает gtlk.ru/press_room, таким образом производственные мощности порта увеличились до 12 млн тонн угля в год, что составляет 67% от заложенных в проекте значений.

По итогам проверок объектов для перегрузки и хранения угля, возведенных в рамках этапа 1.3.1, территориальными органами Ростехнадзора и Росприроднадзора «ТЭК Мосэнерго» выданы заключения, подтверждающие соответствие утвержденной проектной документации градостроительным требованиям и экологическому законодательству.

В состав объектов этапа 1.3.1 входят: пересыпная станция площадью 508 м², три конвейерные эстакады общей протяженностью 145,7 метра и складская площадка для угля.

Напомним, что в марте 2025 года Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке угля на экспорт из «Лавны» − одного из ключевых инфраструктурных объектов для Мурманской области, важного транспортного узла Арктики с доступом к Большому Севморпути. ГТЛК отвечает за возведение портового комплекса и управление инвестициями.

Порт поможет открыть новые экспортные направления за счёт беспрепятственного доступа в нейтральные воды Мирового океана. Ещё одно его преимущество – глубоководность, что позволяет «Лавне» принимать крупнотоннажные суда. Кроме того, порт является незамерзающим и не требует работы ледоколов.

 

 

Фото: https://t.me/ao_gtlk/3319

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Красный Яр». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Каждый третий работающий на удалёнке предпочтёт увольнение работе в офисе-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 32 копейки, доллар потерял 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»