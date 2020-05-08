В Мурманской области введут дополнительные ограничения по работе «наливаек» и продаже алкоголя в жилых домах

Ожидается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Мурманской областной Думой до конца текущего месяца. Так, предлагается увеличить площадь объектов общепита, торгующих алкоголем и расположенных в жилых многоквартирных домах. При этом вход для покупателей и посетителей не должен находиться со стороны подъезда, детской и спортивной площадки, оборудованных зон отдыха.

Вчера на рабочем совещании в режиме видеоконференции, которое провел губернатор Андрей Чибис, рассмотрели вопрос об установлении на территории Мурманской области дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции в объектах общественного питания, расположенных в МКД.

«Мы добивались принятия соответствующего закона на федеральном уровне, который даёт полномочия субъектам федерации ограничивать возможности развития так называемых «наливаек». Сегодня с коллегами обсудили, какие нормы необходимо прописать в областном законе, чтобы сократить количество таких заведений либо вообще их закрыть», – сказал Андрей Чибис.

«Закон о наливайках», ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных в жилых домах, где площадь зала обслуживания посетителей менее 20 квадратных метров, подписал Президент России Владимир Путин. Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения, в частности допускается увеличение размера площади зала или полный запрет на продажу спиртного.

Комментируя итоги рабочего совещания, глава региона отметил, что в адрес правительства поступают жалобы граждан на шум от посетителей «наливаек» и ухудшение условий проживания от их деятельности, обратив внимание на важность оперативного принятия законопроекта. Для внесения изменений в документ сформирован предварительный печень предлагаемых ограничений, который будет также детально проработан с руководителями муниципальных образований Мурманской области.

«Задача – «наливайки» закрыть, но сохранить работу кафе, которые оказывают качественный сервис населению. Нам с коллегами из муниципалитетов предстоит оперативно найти эту «золотую середину», чтобы в мае закон был принят», – подчеркнул глава региона, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.