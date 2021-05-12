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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.21 14:30

В Мурманской области введут дополнительные профилактические мероприятия по недопущению возникновения лесных пожаров

Для обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования в Мурманской области введут дополнительные профилактические мероприятия по недопущению возникновения пожаров.

Во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области рекомендовало муниципальным образованиям региона обеспечить неукоснительное соблюдение запрета на выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков.

«Данный вопрос находится на особом контроле министерства. Изменчивый характер погоды не повод ослаблять бдительность и контроль за лесопожарной обстановкой», – отметил и.о. министра Сергей Абаринов.

Жителей и гостей Мурманской области просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях. Об обнаружении лесных пожаров можно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по телефону 8-911-338-61-31.

 

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