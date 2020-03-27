В Мурманской области ввели дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса

С 27 марта по 5 апреля включительно на территории Мурманска и области приостанавливается деятельность всех торгово-развлекательных центров, торговых центров, ярмарок - с 9.00 27 марта; всех ресторанов, баров, кафе, салонов красоты, бань, спа-салонов, массажных салонов - с 15.00 27 марта.

Продолжают работу гипермаркеты, продуктовые магазины (в том числе находящиеся при торговых центрах), аптеки.

Рестораны и кафе работают в формате «на вынос» и на доставке.

Эти меры стали необходимы в связи с нарушением некоторыми людьми режима самоизоляции: за сутки зафиксированы 5 новых предварительно положительных результата теста на коронавирус в Мурманске, Апатитах и Мончегорске. Это в том числе люди, контактировавшие с вернувшимися из-за границы и нарушившими правила самоизоляции гражданами.

Соответствующее постановление губернатора в ближайшее время будет опубликовано на портале правительства Мурманской области, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.