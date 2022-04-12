В Мурманской области вводится мораторий на увеличение арендной платы за земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 11 апреля провёл очередное заседание регионального штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области. В нём приняли участие представители регионального правительства, муниципалитетов и федеральных ведомств. В правительстве Мурманской области на постоянной основе ведётся мониторинг ситуации во всех отраслях, чтобы оперативно принимать дополнительные меры поддержки.

Первой темой, затронутой главой региона, стало введение моратория на увеличение арендной платы за земельные участки и помещения, находящиеся в государственной собственности. Запрет будет действовать до конца 2022 года и поможет арендаторам стабилизировать расходную часть арендных обязательств. Таким образом, размер арендной платы остается фиксированным и сохраняется на уровне 2021 года. Для арендаторов, с которыми договор будет заключаться в 2022 году, расчёт арендной платы будет произведён по правилам, действовавшим в 2021 году.

«Это распространяется на самозанятых граждан, субъекты малого и среднего предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Убедительно прошу до начала мая все муниципалитеты также принять соответствующие решения. Важно, чтобы предприниматели могли планировать свои затраты, учитывая нашу поддержку, которую мы выделяем дополнительно к федеральной», – отметил Андрей Чибис.

С 25 апреля субъекты малого и среднего предпринимательства, а также физические лица, осуществляющие или планирующие осуществлять инновационную деятельность, могут принять участие в конкурсе на предоставление финансовой поддержки в форме инновационного ваучера, размер которого – 250 тысяч рублей на одного заявителя. Кроме того, НМКК «ФОРМАП» продолжает оказывать помощь объектам малого и среднего предпринимательства, в том числе, предоставляя микрозаймы. Добавим, что подробная информация об этой и других мерах поддержки размещена на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.

В рамках антикризисных мер в нашем регионе уделяется особое внимание поддержке проектов по импортозамещению и развитию местного производства продукции. Как было замечено, для предпринимательства эта сфера сейчас - настоящее окно возможностей.

«Развивайтесь, создавайте качественный продукт для северян, а мы поддержим», – добавил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, важным вопросом в повестке обсуждения штаба по обеспечению устойчивости экономики Мурманской области остается повышение занятости населения. Как обозначил на прошлой неделе в своём выступлении председатель правительства РФ Михаил Мишустин, это основной фокус внимания в нынешнее время. Сейчас в этом направлении активизируется деятельность на федеральном портале «Работа в России».

«Глава правительства также рассказал, что Россия продолжит работать с союзниками и партнёрами из дружественных стран. Наш регион, в свою очередь, выстраивает новые международные связи. После встречи с послом Народной республики Бангладеш Камрулом Асханом мы договорились о взаимовыгодном сотрудничестве в сфере экспорта мурманской рыбы, глубоководного рыбного промысла и туризма», – сказал губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru